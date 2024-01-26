Запад поверил в свою способность устраивать в разных странах перевороты в своих интересах и под влиянием «головокружения от успехов» планирует устроить революцию в России, но все попытки будут безуспешными.
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