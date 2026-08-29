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Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке

Россия выманивает F-16 ложными целями — украинские пилоты в ловушке

Украинский режим в отчаянной попытке хоть как-то прикрыть небо над Одессой вынужден поднимать в воздух американские истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет.

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