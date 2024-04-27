Таджикам запретили въезд в Россию. На границе настоящее столпотворение, сотни машин стоят в три ряда. Видео.

Сегодня 3,3K прочитали В Оренбургской области на границе с Казахстаном скопилось сотни машин с трудолюбивыми таджиками, которые буквально жаждут попасть в Россию, что бы приступить к подъему нашей экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии