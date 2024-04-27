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Добрый Мир

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Таджикам запретили въезд в Россию. На границе настоящее столпотворение, сотни машин стоят в три ряда. Видео.

Таджикам запретили въезд в Россию. На границе настоящее столпотворение, сотни машин стоят в три ряда. Видео.

Сегодня 3,3K прочитали В Оренбургской области на границе с Казахстаном скопилось сотни машин с трудолюбивыми таджиками, которые буквально жаждут попасть в Россию, что бы приступить к подъему нашей экономики.

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Комментарии
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Нина Егорова
Принимать можно только по контрактам и когда закончится домой.. к себе в суд.. Никаких семей и детей с собой. Закрыть границу от нашествия для всех среднеазиатских республик.
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16 час.
карла карлова
Больше не пускать их в Россию.
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16 час.
Людмила Абрамова
закрыть границы для мигрантов..хватит..уже и так их через чур
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3 час.

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