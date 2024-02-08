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Садальский задал острый вопрос уехавшему в США Игорю Крутому

Садальский задал острый вопрос уехавшему в США Игорю Крутому

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский недоумевает, почему все СМИ пишут о том, что продюсер и композитор Игорь Крутой, уехавший к маме в Соединенные Штаты, намерен вернуться в Россию к весне, при этом никто не ставит вопрос ребром: а почему все его близкие в принципе находятся за рубежом, а не на Родине? Свои размышления актер высказал aif.

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