Садальский задал острый вопрос уехавшему в США Игорю Крутому

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский недоумевает, почему все СМИ пишут о том, что продюсер и композитор Игорь Крутой, уехавший к маме в Соединенные Штаты, намерен вернуться в Россию к весне, при этом никто не ставит вопрос ребром: а почему все его близкие в принципе находятся за рубежом, а не на Родине? Свои размышления актер высказал aif.