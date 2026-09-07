Знакомый до боли звук — тонкий, пронзительный звон — разорвал тишину кухни, и я застыл на пороге, глядя, как по линолеуму разлетаются осколки: разбилась любимая мамина чашка, та самая, с синими васильками, из которой она пила чай каждое утро, сколько я себя помню.