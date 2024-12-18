У студентов в РФ появится альтернатива общежитиям

Комфортабельные квартиры будут вблизи учебных корпусов Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность строительства нового типа студенческого жилья — «квартир от вузов», расположенных рядом с университетами.
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