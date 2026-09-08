Эксперт Лазович: в качестве премьера Сербии Вучич сохранит всю полноту власти

Александр Вучич, скорее всего, уйдет с поста президента Сербии, чтобы участвовать в досрочных парламентских выборах и, в случае победы, стать премьер-министров.
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