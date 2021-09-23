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Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2021»

Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2021»

В учении задействовано около 80 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и столько же военнослужащих подразделения спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

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