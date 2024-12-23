Экономикой Челябинска займется экс-полицейский

Новый глава Челябинска продолжает расставлять своих людей на ключевые должности в мэрии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Агеев, покинувший 20 декабря должность начальника главного контрольного управления Челябинской области, назначен заместителем главы Челябинска по экономическому развитию.
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