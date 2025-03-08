Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Локомотива» Баринов из-за травмы колена

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит четыре недели из-за повреждения, полученного в матче 20-го тура РПЛ с «Ахматом».
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