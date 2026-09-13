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Татар-информ

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Вражеские БПЛА уничтожены над Татарстаном, – Минобороны РФ

Вражеские БПЛА уничтожены над Татарстаном, – Минобороны РФ

Об уничтожении вражеских беспилотников над Татарстаном сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, всего за минувшую ночью в небе над Россией уничтожено 389 вражеских БПЛА.

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