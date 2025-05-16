Добрый вечер! Завтра в Донецке от +13℃ до +23℃ ☔ Сплошная облачность, сильный дождь • 00:00: ️ +14℃ 55 ☂️ 2% • 03:00: ☁️ +14℃ 56 ☂️ 2% • 06:00: ☁️ +13℃ 56 ☂️ 26% • 09:00: ☁️ +18℃ 56 ☂️ 9% • 12:00: ☁️ +20℃ 56 ☂️ 34% • 15:00: ️ +22℃ 56 ☂️ 65% • 18:00: ️ +20℃ 56 ☂️ 53% • 21:00: ☔️ +18℃ 56 ☂️ 60% В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.