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Донецкая группа новостей

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  • Гарий Щерба
    Твою же мать ,  ВСЁ ,  юная   ДУРОЧКА АБСОЛЮТНО ВСЮ ЖИЗНЬ  под  ОТКОС ПУСТИЛА  и что  САМОЕ УЖАСНОЕ , НИЧЕГО  ИСПРАВИ...Мать в декрете из...
  • Людмила Редько
    Божечки! сколько идиотов! И эта идиотка учитель!Мать в декрете из...
  • Maxim
    Продать одну из вилл..Донецкая группа н...

Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке от +13℃ до +23℃ ☔ Сплошная облачность, сильный дождь • 00:00: ️ +14℃ 55 ☂️ 2% • 03:00: ☁️ +14℃ 56 ☂️ 2% • 06:00: ☁️ +13℃ 56 ☂️ 26% • 09:00: ☁️ +18℃ 56 ☂️ 9% • 12:00: ☁️ +20℃ 56 ☂️ 34% • 15:00: ️ +22℃ 56 ☂️ 65% • 18:00: ️ +20℃ 56 ☂️ 53% • 21:00: ☔️ +18℃ 56 ☂️ 60% В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

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