Орловской власти надо умудриться за месяц освоить по нацпроектам более 3 млрд рублей

До конца года региону необходимо освоить по нацпроектам ещё 3,2 млрд рублей. Как Орловщина пытается выполнить программу по росту «человеческого капитала» и реализовать выделенные миллиарды по нацпроектам, рассмотрели сегодня, 23 ноября, на совещании в администрации области с главами муниципалитетов.
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