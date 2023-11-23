Орловской власти надо умудриться за месяц освоить по нацпроектам более 3 млрд рублей

До конца года региону необходимо освоить по нацпроектам ещё 3,2 млрд рублей. Как Орловщина пытается выполнить программу по росту «человеческого капитала» и реализовать выделенные миллиарды по нацпроектам, рассмотрели сегодня, 23 ноября, на совещании в администрации области с главами муниципалитетов.