Ламы Калмыкии и Бурятии обсудили развитие буддизма в своих республиках

Перспективы развития буддизма в Калмыкии и Бурятии обсудили Шаджин лама Калмыкии геше Тензин Чойдак и Пандито Хамбо лама Бурятии Дамба Аюшеев 7 августа в в Улан-Удэ в преддверии начала Второго международного буддийского форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии