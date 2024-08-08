Ламы Калмыкии и Бурятии обсудили развитие буддизма в своих республиках

Перспективы развития буддизма в Калмыкии и Бурятии обсудили Шаджин лама Калмыкии геше Тензин Чойдак и Пандито Хамбо лама Бурятии Дамба Аюшеев 7 августа в в Улан-Удэ в преддверии начала Второго международного буддийского форума.