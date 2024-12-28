Украина продолжит терять территории и не добьется значимых военных успехов в ближайшие 6-12 месяцев. Об этом сообщил профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен, заявив о возможном крахе ВСУ в «обозримом будущем».
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