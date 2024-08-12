Россияне начали разрывать договоры с операторами связи из-за замедления YouTube

В России абоненты начали разрывать договоры с операторами связи из-за проблем с YouTube. В связи с этим профильные ассоциации попросили Минцифры и Роскомнадзор выпустить официальное публичное разъяснение о причинах замедления работы видеохостинга.
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