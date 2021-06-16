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Идеология либерализма - гимн желтому дьяволу и эгоизму

Идеология либерализма - гимн желтому дьяволу и эгоизму

Идеология либерализма - гимн желтому дьяволу и эгоизму   Игорь Смирнов  Сегодня никто не станет отрицать, что в последнее время мировоззрение российского общества существенно сместилось в сторону консерватизма и возвращается к традиционным ценностям.

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Antanas
Либерализм к добру не приведёт.

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