Идеология либерализма - гимн желтому дьяволу и эгоизму Игорь Смирнов Сегодня никто не станет отрицать, что в последнее время мировоззрение российского общества существенно сместилось в сторону консерватизма и возвращается к традиционным ценностям.
Идеология либерализма - гимн желтому дьяволу и эгоизму Игорь Смирнов Сегодня никто не станет отрицать, что в последнее время мировоззрение российского общества существенно сместилось в сторону консерватизма и возвращается к традиционным ценностям.
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