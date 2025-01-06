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Вести Севастополь

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Программа празднования Рождества в Херсонесе Таврическом

Приглашаем отметить светлый праздник Рождества в Херсонесе Таврическом! Херсонес Таврический приглашает отметить торжество в колыбели русского православия и 7 января с 11:00 до 14:00 принять участие в мероприятии «Рождество в Херсонесе» у Центрального входа в музей-заповедник! Программа: 11:00–13:00 — игры и танцы возле ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и весёлыми Снеговиками.

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