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Мама развернувшись ушла, оставив доченьку в холодном доме. Маленькая прижалась к щенку и лежала на ледяном полу – но вдруг кто-то постучался в окно …

Мама развернувшись ушла, оставив доченьку в холодном доме. Маленькая прижалась к щенку и лежала на ледяном полу – но вдруг кто-то постучался в окно …

День у героини нашего рассказа начался, как всегда, с хлопот на кухне, со сборов на работу и уговоров сына-первоклассника быстрее одеваться и завтракать, чтобы не опоздать в школу.

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