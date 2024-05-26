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Завтра будет всегда

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  • Жанна Чешева (Баранова)
    Какая мутная статейка... все фейки собрал, трудоголик - этот зайцев...За что Сталин деп...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    После отсылки к Ленину с цитатой, у которой перевёрнут смысл, читать не стала. Ленин писал в 1914 году !!! И спорил с...«Славизация» русс...
  • Виктор Шутт
    Полностью согласен !!!!   )))))«Русские сами буд...

В СССР наскоком: Как Гитлер поручил секретной службе захватить Сталина в плен

В СССР наскоком: Как Гитлер поручил секретной службе захватить Сталина в плен

В СССР наскоком: Как Гитлер поручил секретной службе захватить Сталина в плен Рассекреченные Службой внешней разведки России документы говорят о том, что СССР был осведомлён о планах нацистской Германии напасть на Страну Советов.

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