В СССР наскоком: Как Гитлер поручил секретной службе захватить Сталина в плен Рассекреченные Службой внешней разведки России документы говорят о том, что СССР был осведомлён о планах нацистской Германии напасть на Страну Советов.
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