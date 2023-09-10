Суть Событий

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Виктория Боня: «Люди желают, чтобы мое лицо осталось страшным»

Виктория Боня: «Люди желают, чтобы мое лицо осталось страшным»

Бывшая участница реалити-шоу все еще восстанавливается после пластической операции. Бывшая участница реалити-шоу «ДОМ-2» Виктория Боня записала новый ролик, в котором поделилась эмоциями из-за своей реабилитации после хирургического вмешательства.

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