Виктория Боня: «Люди желают, чтобы мое лицо осталось страшным»

Бывшая участница реалити-шоу все еще восстанавливается после пластической операции. Бывшая участница реалити-шоу «ДОМ-2» Виктория Боня записала новый ролик, в котором поделилась эмоциями из-за своей реабилитации после хирургического вмешательства.