Корейцам запретили есть собак: В стране начался бунт

Южнокорейские фермеры, выращивающие собак, угрожают "затопить" Сеул двумя миллионами собак. Да-да, эти "собаководы" пригрозили выпустить в столицу два миллиона собак, если правительство продолжит предложенный запрет на собачье мясо.
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