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Воевавший на стороне Украины бельгиец рассказал о гибели более 100 наемников ВСУ

Воевавший на стороне Украины бельгиец рассказал о гибели более 100 наемников ВСУ

Более 100 наемников, воевавших на стороне Украины, погибли в начале специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из социальных сетей бельгийца Жака Мартина, сражавшегося в составе Вооруженных сил Украины.

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