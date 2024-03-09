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Легенда бокса Джошуа нокаутировал дерзкого выходца из UFC

Легенда бокса Джошуа нокаутировал дерзкого выходца из UFC

В Саудовской Аравии прошел боксерский турнир под названием «Нокаутирующий хаос». В главном поединке вечера бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа сражался с выходцем из смешанных единоборств, экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и одержал победу нокаутом во втором раунде.

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