Администрация Байдена намерена создать общий с Евросоюзом рынок редких металлов, чтобы они не достались Китаю

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают важным создание с Европейским союзом общего рынка критически важных редкоземельных металлов, чтобы не позволить Китаю перекрыть доступ к ресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии