РЕН ТВ собирает деньги для спасения полуторогодовалой Виктории с лейкозом

worldvita.ru За единственный шанс на спасение дочери сегодня борются родители маленькой Виктории. Страшный диагноз разрушает жизнь девочки, ей нужна сложная и срочная операция, но перед этим необходимо пройти терапию, стоимость которой 12 миллионов рублей.
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