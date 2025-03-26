РЕН ТВ собирает деньги для спасения полуторогодовалой Виктории с лейкозом

worldvita.ru За единственный шанс на спасение дочери сегодня борются родители маленькой Виктории. Страшный диагноз разрушает жизнь девочки, ей нужна сложная и срочная операция, но перед этим необходимо пройти терапию, стоимость которой 12 миллионов рублей.