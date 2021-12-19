Парень пригласил в клуб и заказал довольно щедрый ужин: он не ожидал, что счет принесут сразу же

Ксюше было 28. Девушка не спешила выскакивать после школы замуж. Она получила образование, устроилась на работу в крупную компанию, приобрела квартиру в ипотеку и каждый месяц откладывала некоторую сумму на покупку автомобиля.
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