Переговорные пустышки: чего стоят украинские подписи под прекращением огня. Неожиданный финал российско-американских переговоров в Эр-Рияде, стал неприятным сюрпризом для Украины и стоящей за нею западной «партии войны».
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