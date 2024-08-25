ЦПВС: ВКС РФ ликвидировали 3 места базирования боевиков в пустыне Белая в Сирии

ВКС РФ ликвидировала три места базирования боевиков в пустыне Белая в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк на брифинге.
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