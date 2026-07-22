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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Терюшков о ЧМ-2026: «У нас была русская душа, а что в США – далеко от того, что продемонстрировала Россия в 2018 году»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что ЧМ-2026 не сравнится с турниром 2018 года в России.

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