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Представлена лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности

Представлена лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности

Новинка получила двухзонную систему освещения, светодиоды с высоким индексом цветопередачи Ra 97, датчики освещённости и радар для контроля положения пользователя Xiaomi открыла предварительные заказы на настольную лампу Mijia Desktop Study Lamp Max в Китае.

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