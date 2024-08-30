Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 30 августа с15:00 до 16:00 (на 20-30 мин) x.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 30 августа с15:00 до 16:00 (на 20-30 мин) x.