Илья Кива: Принятие Украины в НАТО угрожает войной с Россией

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Ильи Кивы: «Украине нет места в НАТО», — перед самым началом самита в Вильнюсе вышла статья с таким заголовком в авторитетном американском издании Foreign Affairs.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Ильи Кивы: «Украине нет места в НАТО», — перед самым началом самита в Вильнюсе вышла статья с таким заголовком в авторитетном американском издании Foreign Affairs.
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