УП: офис Зеленского хочет выйти на контакт с Трампом до его разговора с Путиным

Офис Владимира Зеленского хочет выйти на контакт с американским лидером Дональдом Трампом и согласовать с ним позиции по переговорному процессу до того, как состоится его разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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