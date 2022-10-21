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Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Протон» сыграет со «Спартой», казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой» и другие матчи

22-23 октября пройдут матчи пятого тура женского чемпионата России по волейболу. «Протон» сыграет со «Спартой», казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой».

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