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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич обошел Майкла Джордана и Клайда Дрекслера по количеству подборов за карьеру

Центровой «Денвера» увеличил свой показатель до 6 679. Это позволило ему обойти в списке легендарных Майкла Джордана (6 672) и Клайда Дрекслера (6 677).

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