Перекрыт центральный участок магистрали от набережной Екатерингофки до Шкиперского протока В Санкт‑Петербурге из‑за атаки беспилотников перекрыт центральный участок Западного скоростного диаметра, сообщает городской комитет по транспорту.
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