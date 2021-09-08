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Глава СК России поручил дальше рассматривать уголовное дело в отношении севастопольских подростков-вандалов

Глава СК России поручил дальше рассматривать уголовное дело в отношении севастопольских подростков-вандалов

Среда, 8 сентября. «Крым 24».Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подростков-вандалов, которые ранее «прикурили» от Вечного огня в Севастополе.

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