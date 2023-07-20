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Защитник «Спартака» Денисов о бронзе РПЛ: «Хотелось бы в новом сезоне немного другую медаль»

— После матча [с «Нефтчи»] вам вручили бронзовые медали за прошлый сезон. Почему все так закрыто получилось? — Не знаю, все решения принимали не мы — узнали об этом по факту.

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