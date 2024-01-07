«Сначала был хлопок, а потом большой взрыв». Чем инцидент на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Новый инцидент с участием Boeing 737 MAX, по счастью, обошелся без жертв. Но из-за него американский авиагигант, едва оправившийся от скандалов вокруг безопасности своей самой продаваемой модели, снова оказался в центре внимания регуляторов.
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