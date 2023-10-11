Ежегодный чекап мужского здоровья: уролог рассказал, когда и кому его стоит пройти

Согласно статистике, частота урологических заболеваний за последнее время увеличилась почти на 20%. Важно обратить внимание, что ранние стадии многих серьезных болезней зачастую протекают бессимптомно, в том числе и онкологические.
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