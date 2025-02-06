Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что между его страной и Украиной якобы существует многовековое партнёрство, так как «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей».
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