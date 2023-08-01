smi.today

4 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А жЫдЫ такие... Чем больше им помогаешь, тем больше они на голову садятся... ЗАПАД ТЕПЕРЬ ЗНАЕТ?!!WE: Украина продо...
  • лина любимцева
    Я ПЛАЧУ за Херсоном и переживаю за жителей Херсона!!! Что им пришлось перенести.....Тайна генерала: П...
  • лина любимцева
    Миллионы людей могут легко СТЕРЕТЬ с Земли эту  пару сотен "элитных" ХАПУГ!!Фурсов: элита ско...

Корпус Института филологии КФУ в центре Симферополя отреставрируют

Корпус Института филологии КФУ в центре Симферополя отреставрируют

Историческое здание Института филологии КФУ имени Вернадского на улице Ленина в Симферополе планируют отреставрировать к 2025 году, заявил проректор по развитию и эксплуатации имущества вуза Константин Трегубов 1 августа в интервью РИА Новости Крым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх