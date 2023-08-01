Корпус Института филологии КФУ в центре Симферополя отреставрируют

Историческое здание Института филологии КФУ имени Вернадского на улице Ленина в Симферополе планируют отреставрировать к 2025 году, заявил проректор по развитию и эксплуатации имущества вуза Константин Трегубов 1 августа в интервью РИА Новости Крым.