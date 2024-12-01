Дипломат Пинкас: перемирия между Израилем и ХАМАС не будет до ухода Байдена

Израильский дипломат и политик, бывший генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вряд ли будет достигнуто до ухода Джо Байдена с должности президента США.
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