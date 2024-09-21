Почему в России стало стыдно быть рабочим?

Александр Врать то зачем? Никто рабочих не поганит.Падение престижа рабочих профессий началось уже при Хрущёве.

ЕА Евгений Алексеенко Последние примерно 20 лет в России вдруг стало стыдно быть рабочим. И неважно какой именно специальности, и совершенно неважно с какой зарплатой.Все это произошло и происходит от нашей без грамотной власти,они губят страну.