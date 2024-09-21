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Театр абсурда

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Почему в России стало стыдно быть рабочим?

Почему в России стало стыдно быть рабочим?

Виктор Анисимов  Последние примерно 20 лет в России вдруг стало стыдно быть рабочим. И неважно какой именно специальности, и совершенно неважно с какой зарплатой.

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Комментарии
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Александр
Врать то зачем? Никто рабочих не поганит.Падение престижа рабочих профессий началось уже при Хрущёве.
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Последние примерно 20 лет в России вдруг стало стыдно быть рабочим. И неважно какой именно специальности, и совершенно неважно с какой зарплатой.Все это произошло и происходит от нашей без грамотной власти,они губят страну.
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12 час.
юф
юра федулов
Это кому же стыдно быть рабочим? Либеральному быдлу и представителям т.н. &quot;золотой молодежи&quot;? Рабочий Человек, хорошо овладевший производственной профессией, был, есть и всегда будет самым уважаемым членом нормального общества, которое рано или поздно будет построено в РФ.
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10 час.

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