Виктор Анисимов Последние примерно 20 лет в России вдруг стало стыдно быть рабочим. И неважно какой именно специальности, и совершенно неважно с какой зарплатой.
Почему в России стало стыдно быть рабочим?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Врать то зачем? Никто рабочих не поганит.Падение престижа рабочих профессий началось уже при Хрущёве.
Ответить
14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Последние примерно 20 лет в России вдруг стало стыдно быть рабочим. И неважно какой именно специальности, и совершенно неважно с какой зарплатой.Все это произошло и происходит от нашей без грамотной власти,они губят страну.
Ответить
12 час.
юф
юра федулов
Это кому же стыдно быть рабочим? Либеральному быдлу и представителям т.н. "золотой молодежи"? Рабочий Человек, хорошо овладевший производственной профессией, был, есть и всегда будет самым уважаемым членом нормального общества, которое рано или поздно будет построено в РФ.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии