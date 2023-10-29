Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганну, передает ТАСС.
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