Шесть авиакомпаний из России перенесли или отменили рейсы на Ближний Восток

Вовремя вылететь не смогли пассажиры из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.Шесть отечественных авиакомпаний: "Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия", "Уральские авиалинии" и "Победа" — объявили о переносе или отмене рейсов на Ближний Восток.