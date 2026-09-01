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Полный календарь, когда будут школьные каникулы в 2026-2027 учебном году

Полный календарь, когда будут школьные каникулы в 2026-2027 учебном году

Официальный календарь школьных каникул на 2026/27 учебный год: осенние, зимние, весенние и летние даты, дополнительные выходные для первоклассников и важные нюансы, о которых нужно знать родителям.

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