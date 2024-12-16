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Большая чистка в Курской области помогла избежать народного бунта

Большая чистка в Курской области помогла избежать народного бунта

В приграничном регионе России начались большие чистки, едва к власти пришёл Александр Хинштейн. И такая очистительная работа явно помогла избежать народного бунта.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Благодарю, думаю, что это не для кого не новость. Мой комментарий о моём видении будущего, когда такие &quot;схемы&quot; никому и в голову-то не придут.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Должно быть опубликовано (на портале организации) &quot;Извещение о проведении конкурса&quot;, где, как правило, содержатся сведения:. информация об объекте и предмете конкурса, виде и объеме работ, месте их выполнения и т.д. Если будет оспорено решение кем-то из участников конкурса - тогда в суд. Хорошо бы проводить &quot;конкурс на понижение&quot; - то есть кто меньше запросит на исполнение работ. А нарушения - их не избежать и они будут повсеместны, если молчать. Я понимаю - это для многих теория, на практике &quot;зажмут&quot;. Но это рынок, нужно &quot;кусаться&quot;. Это когда просто административно выбирают исполнителя, тут уж не покричишь :-)
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2 час.
В С
Давай, давай ,Саня ! И в другие регионы рассылай своих соратников (не от слова СОрос). У нас вся страна пропитана ворами.
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2 час.

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