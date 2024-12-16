Большая чистка в Курской области помогла избежать народного бунта

Игорь Кузнецов

Должно быть опубликовано (на портале организации) "Извещение о проведении конкурса", где, как правило, содержатся сведения:. информация об объекте и предмете конкурса, виде и объеме работ, месте их выполнения и т.д. Если будет оспорено решение кем-то из участников конкурса - тогда в суд. Хорошо бы проводить "конкурс на понижение" - то есть кто меньше запросит на исполнение работ. А нарушения - их не избежать и они будут повсеместны, если молчать. Я понимаю - это для многих теория, на практике "зажмут". Но это рынок, нужно "кусаться". Это когда просто административно выбирают исполнителя, тут уж не покричишь :-)