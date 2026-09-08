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Россия поставила в Иран 913,7 тыс тонн зерна

Россия поставила в Иран 913,7 тыс тонн зерна

За первые два месяца нового сельхозгода Россия поставила в Иран рекордные 913,7 тыс тонн зерна, включая 498,1 тыс тонн кукурузы и 292,5 тыс тонн ячменя.

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